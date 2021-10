Valneva: Die Spannung steigt ins Unermessliche! Geht es morgen los?

Die Spannung beim französischen Impfstoffhersteller Valneva ist quasi mit den Händen greifbar. Gefühlt wartet die ganze Welt fieberhaft auf die Ergebnisse der finalen Phase-III-Studie des weltweit vielleicht vielversprechendsten Corona-Impfstoffs auf Totviren-Basis. Resultate hatte Valneva für das vierte Quartal angekündigt, indem auch bereits die Zulassung beantragt werden soll.

Auch wenn wir uns noch im Oktober befinden, schließt sich damit das selbst gesteckte Zeitfenster quasi täglich. Auch an der Börse sehen wir eine echte Hängepartie. Denn die Aktie hängt in der Warteschleife fest und oszilliert komplett richtungslos um die Grenze von 12,50 Euro. Doch sobald Valneva die Ergebnisse veröffentlicht, dürfte hier ordentlich Bewegung in den Kurs kommen. Doch in welche Richtung?

Tipp für Anleger: Wann geht es bei Valneva endlich los? Wann sollten Anleger auf den Zug aufspringen? Schon jetzt oder besser erst, wenn die Ergebnisse da sind? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in unserer exklusiven Valneva-Studie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.