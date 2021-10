Bayer: Nach der erfolgreichen Woche könnte hier jetzt der Deckel wegfliegen!

Bayer sorgte zuletzt wieder vermehrt für positive Schlagzeilen, was sich auch im Aktienkurs niederschlägt. Hier fehlt nun nicht mehr viel für ein kräftiges Kaufsignal! Denn nach dem in den USA gewonnen Rechtsstreit in der Glyphosat-Affäre sowie der Ankündigung die Sparte Environmental Science Professional zu veräußern, kletterte die Aktie bis an die aus charttechnischer Sicht entscheidende Hürde heran.

So notiert Bayer derzeit im Bereich von 48 Euro. An dieser Grenze war die Aktie in den vergangenen zwei Monaten schon insgesamt vier mal am Ausbruch nach oben gescheitert. Doch dieses Mal könnte es nun wirklich gelingen, zumal die Experten der Banken und Analystenhäuser der Aktie noch einiges mehr zutrauen. So sieht die schweizer UBS den Kurs erst bei 83 Euro als fair bewertet an!

Bei Bayer könnte es nächste Woche ganz, ganz schnell gehen. Doch sollten Nicht-Aktionäre hier jetzt einsteigen? Wann kann Bayer das Potenzial überhaupt freisetzen? Und wie groß sind die Risiken aus der unsäglichen Glyphosat-Affäre? Um all diese Fragen geht es in der brandaktuellen Bayer-Sonderstudie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.