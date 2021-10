Lufthansa: Der Montag wird für Aktionäre extrem wichtig! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.10.2021, 21:11 | | 24 0 17.10.2021, 21:11 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei der Lufthansa wird es morgen so richtig spannend. Nachdem die Airline in den vergangenen Wochen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden konnte, hat sich der Aktienkurs mittlerweile auch ausgependelt. Dabei konnte sich die Lufthansa am Freitag mit einem tollen Tagesergebnis von mehr als vier Prozent wieder an eine wichtige Marke heranarbeiten. Morgen könnte es also soweit sein… Denn mit 5,97 Euro notiert Lufthansa jetzt denkbar knapp vor der zuletzt hart umkämpften Sechs-Euro-Marke. Es ist also davon auszugehen, dass die Aktie am morgigen Montag zumindest mal kurzzeitig über diese Hürde springt. Ob dieser Anstieg dann erfolgreich verteidigt werden kann, wird für den weiteren Wochenverlauf vermutlich entscheidend sein. Die Lufthansa können jetzt also einen weiteren Schritt nach oben machen. Doch wie groß sind die Chancen wirklich? Und wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

