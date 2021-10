Plug Power hebt die Prognosen deutlich an. Explodiert der Kurs jetzt endgültig?

Bei Plug Power läuft es derzeit wieder wie am Schnürchen. Nachdem die Aktie, wie der gesamte Wasserstoffsektor, nach der heftigen 2020er-Rallye zuletzt extrem einstecken musste, kletterte der Kurs in den vergangenen Tagen mal eben um mehr als 40 Prozent nach oben! Dass ein solcher Anstieg nicht völlig grundlos kommt, ist klar und kurz darauf gab es auch die Erklärung. Und zwar von Plug Power selbst!

Denn das Unternehmen hat auf einem Symposium durchblicken lassen, die langfristigen Ziele deutlich nach oben anzupassen. So wollte Plug Power eigentlich erst 2024 eine Milliarde Umsatz erzielen. Doch nun plant das Unternehmen schon im kommenden Jahr mit einem Umsatz von rund 850 Milliarden US-Dollar. Damit ist die Milliarde also schon 2022 zum Greifen nahe! Im Jahr 2025 will Plug Power sogar drei Milliarden Dollar umsetzen!

Gut möglich also, dass Plug Power einen neuen langfristigen Aufwärtstrend startet.

