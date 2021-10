Third Place lancierte die weltweit erste NFT-Plattform, Third Place NFT, auf der Free TON-Blockchain

Im Gegensatz zu den populärsten Krypto-Kunst-NFT-Plattformen konzentriert sich Third Place NFT auf Projekte, die mit realen Kulturgütern in Verbindung stehen - und schafft damit neue Mechanismen für den Besitz und die Monetarisierung von Kunstobjekten über NFT.

ST. PETERSBURG, Russland, 17. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Der St. Petersburger Kulturraum Third Place hat die NFT-Plattform Third Place NFT für Kunstobjekte der realen Welt gestartet. Die Plattform wird von der weltweit produktivsten Blockchain Free TON angetrieben. Als Teil der Plattform werden Künstler und Galerien die Möglichkeit haben, ihre Werke zu tokenisieren sowie exklusive Rechte an ihren Werken zu registrieren und zu verkaufen.

Es ist kein Geheimnis, dass viele NFT-Projekte mit einem „Müllproblem" zu kämpfen haben: Der NFT-Hype hat zu einer Flut von Werken geführt, die keinen nennenswerten kulturellen Wert haben. Die Plattform Third Place NFT bietet eine elegante Lösung für dieses Problem - die Kuratorenschaft (Betreuung). Die Plattform beabsichtigt, eigene Token auf den Markt zu bringen, deren Inhaber exklusive Kuratorenrechte erhalten sollen. Die Kuratoren können über die eingereichten Werke abstimmen und so die wirklich wertvollen Kunstwerke hervorheben. In der ersten Phase werden die Wertmarken des dritten Platzes unter den Initiatoren - kompetenten Experten auf dem Gebiet der Kunst - verteilt. Im Laufe des Projekts werden neue Teilnehmer als Belohnung für ihre Aktivität Abstimmungsmünzen erhalten.

Zusätzlich zu den Standardentwicklungswegen plant Third Place, die Plattform für spezielle Projekte zu nutzen. Das erste und ehrgeizigste Projekt ist die Einrichtung einer kollektiven Privatgalerie für klassische Kunst. Im Rahmen dieses Projekts plant Third Place die Suche nach Kunstobjekten auf dem Markt und die Überprüfung ihrer Echtheit in Zusammenarbeit mit großen russischen Museen.

Dank der NFT-Technologie werden die Nutzungsrechte an den gefundenen Kunstobjekten in Form von mehreren tausend einzigartigen Fragmenten - Token - präsentiert. Mit Token kaufen die Mitglieder der Third Place NFT-Plattform die Rechte an Kunstwerken Stück für Stück. Die Kosten für jedes Einzelstück hängen von der Größe des Kunstwerks und seinem Wert ab. Die Kosten liegen zwischen 1.000 und 30.000 USD.

Gemäß der genehmigten Erklärung kann das Partnermuseum, das an der Auswahl der Kunstobjekte beteiligt war, nach deren Erwerb und Einfuhr nach Russland die Rechte an ihrer langfristigen Ausstellung für 3-5 Jahre erwerben. Nach Ablauf der Ausstellungsdauer werden alle Kunstobjekte in der Galerie Third Place ausgestellt, und die Inhaber der Wertmarken haben das Recht, die Galerie ohne Einschränkungen zu besuchen.

Dank der Plattform Third Place NFT kann also jeder Eigentümer von Rechten an Kunstwerken im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar werden. Die Meisterwerke von Vincent Van Gogh, Pierre Auguste Renoir, Paul Gauguin und vielen anderen können für immer nach Russland gebracht werden und die Wände der russischen Museen und Galerien verschönern.

„Wir planen, die mit der NFT-Technologie erworbenen Kulturgüter im öffentlichen Raum auszustellen. Wir sind auch auf der Suche nach neuen Kunstobjekten, die wir kaufen können. Im Allgemeinen ist die Liste der Gemälde, an denen wir interessiert sind, für das nächste Jahr bereits vollständig erstellt, und wir sind dabei, Kunstwerke zu buchen und rechtliche Fragen zu klären. Unser ehrgeiziges Ziel für 2022 ist es, 10 Gemälde großer Meister (vor allem der Impressionisten) zu erwerben und nach Russland zu importieren", sagt Olga Zvagolskaya, die Gründerin von Third Place.

Informationen zu Third Place

Third Place ist ein kultureller Raum im Zentrum von St. Petersburg, Russland, und zwar in der Lopukhin-Naryshkin-Villa (auch bekannt als Pobedonostsev-Haus). Seine Philosophie ist es, kreative Menschen rund um zeitgenössische Kunstobjekte zu vereinen und eine Kunstgemeinschaft zu entwickeln.

In Zusammenarbeit mit Galerien und auf der Grundlage der Third Place NFT-Plattform ermöglicht Third Place allen modernen Künstlern, ihre Werke zu tokenisieren. Mit Hilfe von Third Place NFT haben Künstler und Galerien die Möglichkeit, die NFT-Rechte an ihren Werken kostenlos zu vergeben und so ihre Werke zum Verkauf anzubieten. Die Sammler können die Echtheit der Werke durch den Kauf von Kunstobjekten auf der Website überprüfen.

