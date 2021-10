SAP hebt Prognosen an. Folgt am Montag der endgültige Befreiungsschlag?

Vor ziemlich genau einem Jahr musste SAP seine Prognosen für die folgenden Monate deutlich nach unten anpassen und wurde von den Märkten regelrecht abgestraft. Damals hatten die Walldorfer große Umstrukturierungen angekündigt, die sich jetzt bereits auszahlen. Denn wie SAP in dieser Woche vermelden konnte, wächst der Umsatz wieder spürbar. Und vor allem das als neue Cash-Cow etablierte Cloud-Geschäft läuft wie verrückt.

Der Aktienkurs honoriert diese Entwicklung mit deutlich Kursgewinnen. Mit dem Anstieg von Freitag auf über 125 Euro fehlt bei SAP jetzt nicht mehr viel, um auch aus charttechnischer Sicht klare Kaufsignale zu generieren. Denn die aktuellen 12-Monats-Hoch liegen im Bereich von 128 Euro und damit nur noch rund zwei Prozent entfernt. Gut möglich also, dass SAP diese Hürde jetzt zeitnah aus dem Weg räumt.

SAP findet also mit Schwung in die Erfolgsspur zurück.

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

