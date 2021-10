Jetzt hat Daimler sogar die Chance auf einen Platz in den Geschichtsbüchern!

Bei Daimler kennen die Kurse seit Monaten nur noch eine Richtung: Es geht quasi steil nach oben. Seit den Corona-Tiefs im März 2020 hat sich die Aktie mittlerweile fast verdreifacht. Zusätzliches Futter lieferte zuletzt die Ankündigung, die LKW-Sparte unter dem Namen Daimler Truck als Spin-Off an die Börse zu bringen. An der Börse fehlt jetzt nur noch ein Wimpernschlag, sodass die kommende Woche in die Daimler-Geschichtsbücher eingehen könnte.

Denn auch 20 Jahre nach der Jahrhundert-Hausse 1999/2000 ist es der Aktie immer noch nicht gelungen, die Tops von damals endgültig zu überbieten. Heißt: Wer zum Hoch dieser Mega-Hausse eingestiegen ist, liegt noch immer im Minus! Zum Vergleich: Der Dax notiert heute rund doppelt so hoch wie damals. Doch diese Tops bei 86 Euro sind jetzt zum Greifen nahe…

Daimler steht also kurz davor Historisches zu schaffen. Dabei hat der Kurs trotz der zurückliegenden Rallye immer noch einiges Potenzial vor sich. Doch sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Daimler und die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Daimler der letzten drei Monate.

