Nordex: Nach den tollen Zahlen ist jetzt endlich das neue Kursziel da!

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und konnte dabei mal so richtig überzeugen. Insgesamt sammelte Nordex Aufträge für Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1,8 Gigawatt ein. Rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Aktienkurs schoss darauf nach oben. In nur einer Woche ging es mal eben um 15 Prozent nach oben. Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein! Denn geht es nach der Investmentbank Jeffries hat der Windkraftanlagenbauer noch deutlich mehr Potenzial. Denn angesichts der tollen Geschäftszahlen für das dritte Quartal legen sich die Analysten von Jeffries auf eine Kaufempfehlung fest. Beeindruckend dabei aber vor allem das Kursziel. Denn die Experten sehen Nordex erst bei einem Wert von 25 Euro fair bewertet. Das ist mal eben ein Aufwärtspotenzial von mehr als 90 Prozent!

