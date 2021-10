Akkurat und krass was Fiore Gold zum Ende des vierten Geschäftsquartals an Hammernews vom Stapel lässt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eine weitere Rekordproduktion von mittlerweile 13.527 Unzen Gold im vierten Quartal, die auf der unternehmenseigenen ‚Pan‘-Mine in Nevada gefördert wurden, bescherte Fiore Gold (WKN: A2DYCY / TSX-V: F) eine Gesamtjahresproduktion von insgesamt 45.397 Unzen Gold, womit man die eigenen, hochgesteckten Produktionsziele locker kassiert hat.

Volle Kassen, keine Schulden!

Insgesamt wurden 45.341 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 1.807,- USD pro Unze veräußert. Mit diesem Verkauf konnte schlussendlich ein Barguthaben in Höhe von 22,9 Mio. USD per Jahresende angehäuft werden, was wiederum zu einem sensationellen Anstieg von 4,4 Mio. USD bzw. rund 24 % gegenüber dem 30.06.2021 entspricht!

Für weiteres Wachstum bestens gerüstet!

Finanziell gut aufgestellt ist Fiore Gold hervorragend gerüstet, um das weitere organische Wachstum im Sinne der Unternehmensstrategie fortzuschreiben. Und genau dafür wurden schon die Weichen gestellt.

So konnte die Lebensdauer der ‚Pan‘-Mine um weitere 2 Jahre verlängert werden, was vor allem durch fortgesetzte, weitere Explorationsmaßnahmen erreicht werden konnte. Gleichzeitig wurde auf der Mine die ‚Phase 3‘ der Haufenlaugung fertiggestellt, womit eine beträchtliche Zusatzkapazität geschaffen wurde.

Zur Erweiterung des unternehmenseigenen Portfolios wurde das ‚Illipah‘-Goldprojekt mit einer Gesamtfläche von ca. 1.600 Hektar erworben, was den Landbesitz in Nevada um weitere 222 Quadratkilometer erweitert hat. ‚Illipah‘ ist eine ehemalige Haufenlaugungs-Goldmine, die in späten 1980ern rund 37.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,37 g/t Gold produzierte.

Mächtig vorwärts geht es auch auf dem ‚Gold Rock‘-Projekt, auf dem in diesem Jahr schon mehrfach hochgradige Mineralisierungen nachgewiesen wurden und auch jüngst wieder mit Spitzenergebnissen von z.B.:

42,7 m mit 1,17 g/t Gold

18,3 m mit 0,99 g/t Gold

45,7 m mit 2,01 g/t Gold

nachgelegt wurde.

Aufgestocktes Bohrprogram für mehr Klarheit und weiteren Newsflow!

Zur weiteren Erkundung wurde das Explorationsprogramm um weitere rund 40.000 Bohrmeter erweitert, um die Mineralressource auf ‚Gold Rock‘ so sukzessive zu vergrößern. Parallel dazu wird zudem schon mit Hochdruck an der Machbarkeitsstudie gearbeitet, die im vierten Quartal 2022 präsentiert werden soll, um sodann, wie geplant, im zweiten Halbjahr 2024 die Produktion auf ‚Gold Rock‘ zu starten.

Quelle: Fiore Gold

Das sagt Tim Warman, CEO von Fiore Gold zu dem rasanten Wachstumskurs:

„Gestützt auf unsere konstant guten Ergebnisse investieren wir weiterhin Kapital in unsere Assets in Nevada. Wir haben in die Zukunft von ‚Pan‘ investiert, indem wir die Lebensdauer der Mine schon um zwei Jahre verlängert und eine beträchtliche Kapazität für die Haufenlaugung geschaffen haben und planen für das kommende Jahr eine beträchtliche Investition in Erweiterungs-Bohrungen. Gleichzeitig haben wir ‚Gold Rock‘ mit umfangreichen Bohrungen vorangebracht, um die Machbarkeitsstudie zu forcieren. In Anbetracht unseres Explorationserfolges haben wir uns dazu entschieden, rund 130.000 Fuß an Bohrungen durchzuführen, um die Mineralressource ‚Gold Rock‘ zu erweitern. Wir sind der Ansicht, dass die bescheidene Verlängerung des Zeitplans für die Machbarkeitsstudie angesichts der Möglichkeit, die Ressource zu erweitern, durchaus gerechtfertigt ist. Außerdem haben wir mit dem Projekt ‚Illipah‘ ein wertvolles drittes Projekt in unser Portfolio aufgenommen. Trotz der laufenden Investitionen ist unser Bargeldbestand gestiegen und die Anzahl der ausstehenden Aktien konstant geblieben. Unser Betriebskapital hat sich verbessert und wir sind weiterhin schuldenfrei.“

Fazit:

Fiore Gold (WKN: A2DYCY) glänzt nicht nur durch seine Spitzenproduktion, sondern besticht auch durch seine hervorragende, wirtschaftliche Gesamtsituation und vollen Kassen. Da das Unternehmen schuldenfrei ist, hat man maximale finanzielle Freiheit!

Das sind beste Voraussetzungen, um die ehrgeizigen Ziele umzusetzen und die Goldproduktion auf insgesamt 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Eine nicht zu unterschätzende Rolle wird dabei das ‚Gold Rock‘-Projekt für sich reklamieren, welches aufgrund seiner hochgradigen Mineralisierung und der räumlichen Nähe zur ‚Pan‘-Mine interessante Synergieeffekte mit sich bringen wird.

Der Newsflow sollte bei Fiore noch längere Zeit andauern, da das Unternehmen noch einige Pfeile im Köcher hat, die nach und nach abgeschossen werden, womit ein stetiger Nachrichtenfluss generiert werden wird. Somit bleibt es auch weiterhin spannend bei dem „Goldesel“ Fiore Gold!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

