AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Start der Koalitionsverhandlungen:

"Der erfolgreiche Sondierungsabschluss basiert, die Beteiligten wurden nicht müde, es zu betonen, vor allem auf Vertrauen und Sympathie. Für einen Abend am Lagerfeuer mag das reichen, da dürfen dann alle mal - Stichwort Cannabis-Legalisierung - am Joint ziehen und sich lieb haben. Doch für vier Jahre am Kabinettstisch ist Kuscheln keine Option. Da sind harte Arbeit und Disziplin gefragt."/yyzz/DP/he