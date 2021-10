Eine Rallye und ein starker Einbruch des Goldpreises bis 2024

Die Haupteinflussfaktoren für Gold sind Zinsen und Inflation (speziell Energie-Rohstoffpreise). Diese Faktoren werden in einer Modellrechnung verarbeitet und indizieren mir in meinem Forecast die wahrscheinlichste Tendenz für die nahe und mittlere Zukunft. Der aktuelle Gold-Forecast lässt für die nächsten 2,5 Jahre große Bewegungen erwarten. Grundsätzlich bis 2023 aufwärts, wobei die stärkste Zeit im März 2022 beginnen soll, in 2023 auf 2024 aber auch kräftig abwärts. Wenn Du solche langfristig ausgerichteten Prognosen für Hokuspokus hältst, schau Dir gerne weiter unten die früheren Videos zum Gold-Forecast an, und gleiche mit dem tatsächlichen Verlauf ab. Weiter unten findest Du ein aktuelles, sowie alle historischen Videos zum Gold-Forecast.

Es geht nicht darum, in die Glaskugel zu schauen, und genau zu wissen, wie sich Gold entwickeln wird. Das weiß ich nicht, Du vermutlich ebenso wenig, und auch sonst niemand. Jeder muss immer wieder Entscheidungen treffen, die sich auf die Zukunft beziehen. Und da setze ich gerne an den fundamentalen Triebkräften an.

Ich kaufe derzeit verstärkt klassische Optionsscheine auf Gold, speziell folgenden Call auf Gold von Morgan Stanley:

Markt: Gold

Typ: Call Optionsschein

WKN: MA57ZX

Basis: 1625$

Laufzeit: 17.6.22

Die Basis ist mit 1625 Dollar konservativ gewählt, und mit einer Laufzeit von gut 9 Monaten ist auch ein zeitlicher Spielraum gegeben. Gegenwärtigt weist der Call einen Hebel von 8 auf. Da hier keine Barrieren in Form von K.O.-Schwellen enthalten sind, bevorzuge ich in solchen Ausgangssituationen klassische Optionsscheine gegenüber Turbos oder Mini Futures.