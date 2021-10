St Helier Jersey / Channel Islands -

Atriums unabhängiges Komitee und Gazit Globe kündigen geplanten Merger für EUR 3,63 in bar pro Atrium Aktie an Ad hoc Mitteilung - Jersey, 18. Oktober 2021, Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt bekannt, dass das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium (das "unabhängige Komitee") und das Board of Directors von Gazit Hercules 2020 Limited ("Newco"), einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Ltd ("Gazit"), ein Merger Agreement unterfertigt haben, welches den durch das unabhängige Komitee empfohlenen Erwerb (der "Erwerb") des gesamten bereits ausgegebenen und allenfalls noch auszugebenden Aktienkapitals, das sich nicht bereits direkt oder indirekt im Eigentum von Gazit oder ihren Tochtergesellschaften befindet, zu einem Preis von EUR 3,63 pro Atrium Aktie in bar (der "Erwerbspreis") durch Newco vorsieht. Im Erwerbspreis enthalten ist eine Barzahlung in Höhe von EUR 3,03 je Aktie durch Gazit und EUR 0,60 je Aktie in Form einer Dividende durch die Gesellschaft (die "Sonderdividende").



Zusätzlich zur Erhöhung des Erwerbspreises, hat das unabhängige Komitee auch ausgehandelt, dass die Atrium Aktionäre Anspruch auf die anteiligen liquiden Mittel aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich der Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die zwischen dem Datum der letzten Dividendenzahlung und dem Abschluss der Transaktion erwirtschaftet werden, erhalten ("AFFO"). Die Aktionäre werden sowohl den Erwerbspreis als auch den AFFO erhalten.