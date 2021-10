Essen (ots) - Angesichts des Gewerbeflächen-Mangels und des wachsendenInteresses von Investoren fordert die Business Metropole Ruhr (BMR) von derNRW-Landesregierung mehr Unterstützung für das Ruhrgebiet. "Im Ruhrgebiet lebtein Drittel der NRW-Bevölkerung, wir sind der größte Ballungsraum Deutschlandsmit vielen Konzernsitzen und viel Mittelstand. Deshalb meine ich, das Ruhrgebietsollte mehr Gewicht haben und bei sämtlichen landespolitischen Entscheidungeneine Rolle spielen", sagte die BMR-Geschäftsführerin Julia Frohne der in Essenerscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Montagsausgabe).Frohne appellierte an die Landesregierung unter ihrem designiertenMinisterpräsidenten Hendrik Wüst, den Revierstädten bei der Sanierung ehemaligerIndustrie- und Bergbauflächen finanziell unter die Arme zu greifen. "Allestrengen sich sehr an, aber unsere Montanvergangenheit hinterlässt Spuren, derenBeseitigung die Kommunen allein nicht schaffen können", sagte dieBMR-Geschäftsführerin. Die Beseitigung kontaminierter Böden sei auch ein Beitragzum Klimaschutz. Frohne formulierte das Ziel, das Ruhrgebiet "zur grünstenIndustrieregion der Welt" zu entwickeln.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5048580OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung