Nach der steilen Rallye von 29,00 Euro bis in den mittelfristigen Widerstandsbereich von rund 80,00 Euro kam es im ersten Halbjahr zu einem Trendwechsel, ab dem Spätsommer ging die HeidelbergCement-Aktie schließlich in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte bislang in den Bereich der mittelfristigen Unterstützung gelegen um 61,00/62,00 Euro abwärts, wo in der abgelaufenen Handelswoche Marktteilnehmer besagte Doji-Kerze etablierten. Häufig steht ein solches Kursmuster für einen Trendwechsel, das Wertpapier sollte nun einer engmaschigen Beobachtung unterliegen.

Trendwende auf Tagesbasis suchen

Noch immer beherrscht ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen bei HeidelbergCement. Ein erstes Anzeichen für einen Wechsel würde sich oberhalb des EMA 50 von 68,08 Euro ergeben. Dann könnte ein Rückläufer zunächst an 73,20 Euro vollzogen werden, aber erst über der roten Abwärtstrendlinie in den Bereich um 80,00 Euro. Stellt sich dagegen die dreiwellige Konsolidierung als Impuls mit einer entsprechend dritten Abwärtsbewegung ein, müssten Abschläge zunächst in den Bereich von 57,56 und darunter sogar 53,21 Euro zwingend einkalkuliert werden. Langfristig wäre dies jedoch bärisch anzusehen.