Der langfristige Aufwärtstrend brachte stetige Gewinne bis auf ein Niveau von 10,2626 TRY bis Ende 2020 hervor. Trotzdem wurde die Aufwärtsbewegung nur durch kurzzeitige Konsolidierungen unterbrochen, die letzte erfolgte im Sommer dieses Jahres von 10,7334 TRY zurück auf das 61,8 % Fibo um 9,8261 TRY. Ende September wurde dieser Abwärtstrend beendet, Bullen übernahmen wieder das Ruder. In der abgelaufenen Handelswoche schoss das Paar EUR/TRY schließlich auf einen neuen Rekord von 10,7666 TRY aufwärts.

Sensibler Bereich!

Da sich das Paar EUR/TRY und nun seinem mittelfristigen Ziele um 10,9049 TRY annähert, sollten Investoren in diesem Bereich äußerst vorsichtig vorgehen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber auf Wochenschlusskursbasis könnte die nächsthöhere Zielmarke am 161,8 % Fibo aktivieren. Mit einer zwischenzeitlichen Konsolidierung muss aber stets gerechnet werden. Geht es dagegen per Wochenschlusskurs unter 10,40 TRY abwärts, würde die Gefahr eines Doppelhochs im Bereich der aktuellen Rekordstände merklich zunehmen. Eine Aktivierung erfolgt aber erst unterhalb von 9,80 TRY. Dann müssten Investoren mit Abschlägen sogar auf glatt 9,00 TRY rechnen.