​​​​​​​Start der internationalen Kampagne für Ibérico-Schinken

Berlin/ Madrid, 18.10.2021 - Unter dem Motto "Spanischer Ibérico-Schinken, Botschafter Europas in der Welt" (Jamones Ibéricos de España, Embajadores de Europa en el Mundo) startet der Branchenverband der Ibérico-Schinkenhersteller:innen (ASICI) eine dreijährige internationale Informationskampagne für Ibérico-Schinken.



Das vom Branchenverband ASICI initiierte und von der Europäischen Union co-finanzierte Programm wird zwischen 2021 und 2023 in den Ländern Deutschland, Spanien, Frankreich, China und Mexiko umgesetzt. Ziel der Kampagne ist neben der Aufmerksamkeitssteigerung und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit iberischen Schinkens in den Märkten auch die Positionierung des Produkts als gesunde, mediterrane Delikatesse. Lokale Botschafter sollen den Verbraucher:innen hierfür die Vorzüge des Ibérico-Schinkens näher bringen sowie die Traditionen, die mit dem kulinarischen Genuss einhergehen, sichtbar machen.

Der Verband ist davon überzeugt, dass die Kampagne zur Internationalisierung des Ibérico-Schinkens beitragen wird. "Diese Kampagne wird einen Wendepunkt in der Geschichte unserer Branche darstellen, denn die unaufhaltsame Internationalisierung des Ibérico-Schinkens wird einen Riesensprung vollziehen, nicht nur in den gefestigten europäischen Märkten, sondern auch in Ländern wie Mexiko oder China, wo wir für die nächsten Jahre mit einem exponentiellen Anstieg des Vertriebs rechnen", bekräftigt der Vorsitzende des Verbands, Antonio Prieto.

Auftaktveranstaltung in Madrid für Presse und Fachpublikum

Offizieller Auftakt der Kampagne war ein Event am 06. Oktober in Madrid, bei dem die fünf Botschafter der Kampagne exklusiv vorgestellt wurden. Darüber hinaus nahmen Spitzenvertreter des Branchenverbands und des spanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung an der Veranstaltung teil.

Deutscher Michelin-Chef wird Gesicht der Ibérico-Kampagne

Die Rolle des deutschen Botschafters für Ibérico-Schinken im Rahmen der Kampagne wird der Michelin-Koch Christian Sturm-Willms übernehmen. Sturm-Willms will die deutschen Konsument:innen in den kommenden Jahren mit Expertise und Kreativität von den Vorzügen des iberischen Schinkens überzeugen.