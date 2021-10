Origen steckt weitere Lithium-Konzessionen in Neufundland ab

Vancouver, BC, 18. Oktober 2021. Origen Resources Inc. (das „Unternehmen“ oder „Origen“) (CSE: ORGN; FWB:4VXA) freut sich, die Absteckung weiterer Konzessionen über ungefähr 3.500 Hektar in Neufundlands Lithiumgürtel bekanntzugeben. Dies bringt den gesamten Landbesitz des Unternehmens auf mehr als 37.000 Hektar in diesem neu identifizierten und hoch aussichtsreichen Lithiumkorridor.

Diese neuen Konzessionen liegen neben Sokoman Minerals Corps und Benton Resources Incs Joint Venture Golden Hope. Jüngste Meldungen der Unternehmen berichteten hochgradige Lithiumwerte in Schürfproben aus Pegmatitgängen in ihrem Projekt. Origens neu abgesteckte Konzessionen beinhalten die folgenden wichtigen Eigenschaften, die in den früheren Akquisitionen des Unternehmens identifiziert wurden und auf lithiumreiche Pegmatite hinweisen

- Eine ähnliche tektonische Struktur wie Kings Mountain und Lithium-Pegmatitvorkommen in Irland

- Alter des verbundenen Granit-Intrusivgesteins

- Für Pegmatitvorkommen bekannte Gebiete

- Äußerst günstige geochemische Pfadfinderelemente

„Wir sind von dieser Akquisition in einer jetzt erwiesenen Lithiumregion hocherfreut. Das Team arbeitete unermüdlich an der Sammlung von Daten aus Neufundland, und wir sind begeistert, eine so aussichtsreiche Liegenschaft erworben zu haben. Die jüngste Meldung zur Entdeckung von lithiumhaltigen Pegmatiten in einer benachbarten Liegenschaft validiert die Prospektivität unseres bestehenden Landpakets und motiviert uns, weitere Konzessionen in diesem Gebiet zu erwerben. Wir erwarten die Arbeitsgenehmigungen dringend, da die Feldarbeit bald beginnen soll. Ganfeng Lithium besitzt bereits eine Beteiligung von 4,3 % am Unternehmen, und Origen ist gut positioniert, die Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu steigern“ erläuterte Blake Morgan, President des Unternehmens.