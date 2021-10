„DER GUNPLA SHOWROOM DUBAI“

Die BANDAI SPIRITS Co., LTD. (Präsident und Chief Executive Officer: Nao Udagawa, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) wird den „GUNPLA SHOWROOM DUBAI“ von Ende Oktober 2021 bis 31. März 2022 in der Dubai Mall betreiben, einem Einkaufszentrum in Dubai in der Stadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zeitgleich mit der Expo 2020 Dubai, die am 1. Oktober 2021 beginnt. Angesichts der Ernennung von Gundam zum „PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai“ möchten wir die japanische Kultur und die Freude am Monodukuri (Kreieren und Basteln) bei Menschen auf der ganzen Welt durch Gunpla (Kunststoffmodelle der Gundam-Serie) fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211017005068/de/