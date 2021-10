DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital / Schlagwort(e): Personalie

PowerTap Hydrogen Capital: Pinakin Patel, CEO von AES (49 % im Besitz von PowerTap), tritt dem PowerTap-Beirat bei



18.10.2021 / 08:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pinakin Patel, CEO von AES (49 % im Besitz von PowerTap), tritt dem PowerTap-Beirat bei



VANCOUVER, British Columbia, 18. Oktober 2021. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr Pinakin Patel, CEO der Advanced Electrolyzer Systems ("AES"), die zu 49 % im Besitz des Unternehmens sind, in den PowerTap-Beirat berufen wurde. Pinakin Patel ist außerdem Mitbegründer und Präsident von T2M Global, einem Unternehmen, das sich auf die Markteinführung von Technologien spezialisiert hat und über ein Portfolio von etwa einem Dutzend Unternehmen verfügt, die sich auf fortschrittliche Wasserstoffenergie, Wasserstoffbrennstoffzellen und Waste-to-Value (Wertschöpfung durch Recycling) konzentrieren. T2M Global wird die Grundlage für die Kommerzialisierung der Wasserstofftechnologien von PowerTap und AES bilden. Herr Patel ist eine hervorragende Ergänzung für den PowerTap-Beirat, da er über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Wasserstoff- und Brennstoffzellenindustrie verfügt und ein mehr als 600 Millionen Dollar umfassendes Forschungs- und Entwicklungsportfolio mit über 30 Patenten und mehr als 200 eingeladenen Vorträgen und Abhandlungen vorweisen kann. Im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft entwickelte er eine prämierte Demonstrationsanlage, mit der er Pionierarbeit für eine Trigenerationstechnologie zur gleichzeitigen Erzeugung von grünem Wasserstoff, sauberem Strom und Wärme in einer Kläranlage in Fountain Valley, Kalifornien, leistete. Dieses öffentlich-private Projekt im Wert von 18 Millionen Dollar wurde vom weltgrößten Wasserstoffhersteller Air Products and Chemicals, Inc. geleitet und umfasste Fuel Cell Energy, Inc., die Universität von Kalifornien in Irvine, das US-Energieministerium und mehrere kalifornische Bundesbehörden. An der Trigenerationstechnologie-Energiestation wurden Wasserstoff-Brennstoffzellenautos von GM, Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes und Nissan sowie Brennstoffzellen-Lkw von Vision Motors betankt. Die Tankstelle kann Wasserstoff mit einem Druck von 350 bar und 700 bar abgeben. Seite 2 ► Seite 1 von 3



PowerTap Hydrogen Capital Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de