Encavis Management sollte sich immer mehr zum Ertragsbringer entwickeln. Exclusivfonds der Versicherunsgkammer baut Bestand aus.

Neben Spezialfonds, die in Luxemburg aufgelegt, für institutionelle betreut werden, managt Encavis gemeinsam mit der BayernLB für zukünftig 4 Fonds erneuerbare Energien-Anlagen – inclusive Ankauf. AKTUELL stehen 1.118,90 MW unter Management für Dritte (ohne den heutigen Zukauf). Und die „bayerischen Fonds“ sind noch in der Platzierung, respektive Aufbauphase – kommt also noch einiges dazu!

Neben dem 480 Mio EUR Eigenkapital Fonds II (gehebelt mit Darlehen) und dem neuen mit 500 Mio EUR Eigenkapital plus Darlehen geplanten Fonds IV gibt es noch den Fonds III, der exclusiv für die Versicherunsgkammer Bayern betreut wird. Encavis Asset Management AG erwirbt für den Konzern Versicherungskammer sechs Solarparks in West- und Südfrankreich mit 65,5 Megawatt (MW) Gesamtleistung.

Für die zwischen 2018 und 2020 in Betrieb genommenen Parks bestehen langlaufende Stromabnahmeverträge zu attraktiven Konditionen. Im Rahmen eines Joint Ventures hält der luxemburgische Spezialfonds 80 Prozent an den sechs Solarparks, 20 Prozent verbleiben bei dem französischen Solarparkbetreiber, der alle sechs Photovoltaik-Freiflächenanlagen entwickelt und gebaut hat. Encavis AM übernimmt die kaufmännische Betriebsführung des Portfolios.