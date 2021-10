Nabati Foods Chick’n Burger für den National Food Award nominiert

Vancouver, BC – 8. April 2021 – Nabati Foods Global Inc. (CSE: MEAL Reserved) („Nabati Global“ oder das „Unternehmen“), ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das natürliche, pflanzliche Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, wurde mit seinem Chick’n Burger vom Retail Council of Canada zu einem der Finalisten für die besten neuen Produkte des Jahres 2020 gewählt.

Der Retail Council of Canada unterstützt kanadische Einzelhändler durch Interessenvertretung, Kommunikation und Weiterbildung.

„Nabati ist stolz darauf, als Finalist für diese einzigartige und angesehene Auszeichnung von einer führenden Interessenvertretung für Unternehmen in Kanada nominiert zu werden“, sagte Nabati-CEO Ahmad Yeha. „Wir wissen die Anerkennung durch den Retail Council of Canada, für die Bemühungen von Nabati, echte, saubere und nahrhafte Lebensmittel auf Pflanzenbasis wie unseren beliebten Chick’n Burger zu kreieren, sehr zu schätzen. Diese Nominierung bestätigt unsere kontinuierlichen Investitionen in Produktinnovationen, insbesondere für unsere pflanzlichen Fleischlinien.“

Die Gewinner werden am 3. Juni 2021 bei der virtuellen Gala der Grand Prix New Product Awards bekannt gegeben. Die Veranstaltung feiert neue Produkte in den Kategorien Lebensmittel, Non-Food und Private-Label. Die Finalisten werden anhand von (1) Produkteigenschaften (2) Innovationen und Originalität (3) Präsentation und Verpackung (4) Gesamtverbraucherwert bewertet.

„Nabati hofft zwar, einen Grand Prix New Product Award zu gewinnen, aber wir fühlen uns sehr geehrt, zu dem großen Feld der Finalisten zu gehören“, sagte Yehya. „Wir ermutigen die Verbraucher, mit ihren Geldbörsen und Geschmacksnerven abzustimmen, indem sie unsere großartigen Nabati-Produkte selbst bewerten. Nabati wird seine grundlegende Mission fortsetzen, gesunde, leckere und nachhaltige Lebensmittel zu schaffen, die mit jeder Ernährungsweise kompatibel sind. Wir haben den Chick’n Burger entwickelt, weil wir eine Marktlücke für ein pflanzenbasiertes, nicht paniertes „Chicken“ Patty sahen, das dem Kunden mehr Kontrolle über seine Mahlzeit gibt.“