Disclaimer

LYNX Sociedad Quimica: Diese Lithium-Aktie ist stark im Kommen Die stärkste Phase hatte die Sociedad Quimica Aktie zwischen 2016 und 2018. In diesem Zeitraum konnten die Kurse satte +300% an Wert zulegen, um in den Folgejahren wieder fast den gesamten Anstieg zu verlieren. Seit Mai dieses Jahres geht es wieder stetig Richtung Norden.