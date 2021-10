JPMORGAN stuft GLAXOSMITHKLINE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Die nun vorgelegten ersten Daten zu Daprodustat, welches die Produktion roter Blutkörperchen stimuliert, seien ermutigend, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 00:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / 00:32 / BST