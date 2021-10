Ausverkauf bei Walgreens!

Für Walgreens-Anleger wäre schwarze Kleidung heute angemessen. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund vier Prozent. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 48,92 USD den Besitzer. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Kursverlauf von Walgreens der letzten drei Monate.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So müsste die Aktie lediglich rund sechs Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Diese wichtige Hürde liegt bei 51,78 USD. Daher liegen jetzt neue Trendsignale in der Luft!

Spekulative Anleger überlegen möglicherweise zuzugreifen. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Bearish eingestellte Börsianer erhalten heute dagegen kräftig Rückenwind.

