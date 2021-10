Evanesce Packaging, Beteiligungsunternehmen von Billy Goat Brands, eröffnet ein neues Fertigungswerk in South Carolina

Vancouver, British Columbia – 18. Oktober 2021 – Billy Goat Brands Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Billy Goat“) (CSE: GOAT), eine Venture-Capital-Plattform, die sich auf die Identifizierung, das Sponsoring und die Förderung von Umwelt-, Sozial- und Governance-orientierten („ESG“) Unternehmen in der Blue Economy konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Evanesce Packaging Solutions Inc. („Evanesce“ oder das „Beteiligungsunternehmen“), am 21. Oktober 2021 eine neue Produktionsstätte (die „neue Produktionsstätte“) in Hampton County, South Carolina (USA), eröffnen wird. Die neue Anlage soll täglich Millionen biologisch abbaubarer Trinkhalme produzieren. Billy Goat’s Beteiligungsunternehmen ist ein innovativer Anbieter nachhaltiger Technologien, der Lebensmittelbehälter auf pflanzlicher Basis entwickelt, die zu 100 % kompostierbar sind und innerhalb von 90 Tagen abgebaut sind.

Die neue Anlage wird Evanesce ermöglichen, durch die Herstellung von Polymilchsäure („PLA“)-Trinkhalmen Skaleneffekte zu erzielen und seine Fähigkeit zur Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte zu erhöhen. Einweg-PLA-Trinkhalme sind vollständig biologisch abbaubar und werden aus nachwachsenden stärkehaltigen Pflanzen wie Mais hergestellt. Das Beteiligungsunternehmen sieht in der neuen Produktionsstätte auch eine Möglichkeit, in lokale Arbeitsplätze zu investieren, indem 78 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die die Region und die Gemeinschaft mit wirtschaftlichen Wachstumschancen bereichern werden. Zum Gedenken an seine Investitionen in die Gemeinde wird Evanesce zu dem oben genannten Datum die Einweihung der neuen Einrichtung in South Carolina ausrichten. Zu den Teilnehmern gehören der Handelsminister Harry Lightsey, der Außenbeauftragte Shedron Williams und die Senatorin Margie Bright Matthews.

Der jüngste Erwerb einer Minderheitsbeteiligung des Unternehmens an dem Beteiligungsunternehmen stellte den fünften Schritt in ein wachsendes Portfolio von Unternehmen im Frühstadium dar, die sich auf die Blue Economy konzentrieren. Evanesce mit Hauptsitz in Vancouver entwickelt seine Lebensmittelbehälter mithilfe einer patentierten kompostierbaren Technologie. Bis heute hat das Unternehmen drei Patente, ein Patent angemeldet und siebzehn Claims. Die Investition von Billy Goat in Evanesce ermöglicht der Venture Capital-Plattform den Einstieg in den Markt für umweltfreundliche Verpackungslösungen und die weitere Diversifizierung ihres Portfolios an nachhaltigen Investitionen in Unternehmen, die in ähnlicher Weise mit ihren auf ESG basierenden Werten übereinstimmen.