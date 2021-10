KlickOwn AG: iFunded wird zur PlanetHome Investment AG

iFunded wird zur PlanetHome Investment AG

- PlanetHome übernimmt 15 Prozent der Unternehmensanteile und wird größter Anteilseigner der Gesellschaft

- Realisierung von Synergien durch gemeinsame Zielgruppe und Ergänzung der Produktpalette

- Dynamisches Wachstum durch Vergrößerung des Anlegerkreises angestrebt

Berlin, 18. Oktober 2021 - Die PlanetHome Group wird größter Anteilseigner bei der digitalen Immobilienfinanzierungsplattform iFunded. Das Berliner Startup war im Februar 2021 mit der Hamburger KlickOwn AG fusioniert und anschließend mit einem Reverse IPO an die Börse gegangen. PlanetHome hat sich zum 15. Oktober 2021 15 Prozent der Unternehmensanteile der Gesellschaft sowie eine Option auf weitere Anteile gesichert.

iFunded firmiert künftig als PlanetHome Investment AG und erhält damit Zugang zum Netzwerk der PlanetHome Group. Mit einem Konzernumsatz von rund 150 Mio. Euro, einem jährlichen Immobilienobjektvolumen von über 2 Mrd. Euro und 265.000 registrierten Suchkunden gehört die PlanetHome Gruppe zu den wichtigsten Immobiliendienstleistern in Deutschland und Österreich.

"Das Zusammengehen mit PlanetHome ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Unternehmensentwicklung. Wir haben eine große Übereinstimmung in den jeweiligen Zielgruppen und setzen voll auf Synergien", sagt Nikolai von Imhof. Der Geschäftsführer von iFunded wird künftig als Vorstandvorsitzender der PlanetHome Investment AG tätig sein.

Dieter John, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der PlanetHome Group, wird Mitglied im Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft. PlanetHome will seinen Kunden ein größeres Leistungsspektrum anbieten und im Vertrieb der finanzierten Immobilien mitwirken. Es sollen in Zukunft auch Senior Loans über die Gruppe vermittelt werden. "iFunded ist eine ideale Ergänzung des Produktportfolios von PlanetHome. Künftig haben unsere Kunden die Möglichkeit, auch in kleineren Tranchen und mit kürzerer Kapitalbindung in die Assetklasse Immobilien zu investieren, ohne sich dafür einen neuen Ansprechpartner suchen zu müssen. Diese Investition ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer strategischen Weiterentwicklung und Neuausrichtung, die nicht nur unser Produkt- und Serviceangebot erweitert, sondern auch unsere Prop-Tech- und Fin-Tech-Positionierung festigt."