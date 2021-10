„Green Bond“ in Second Party Opinion bestätigt – die Photon Energy Group hat ihr Green Financing Framework fertiggestellt, in dem festgelegt ist, wie die Erlöse aus der bevorstehenden Anleihe-Emission für nachhaltige Ziele verwendet werden. Die unabhängige Nachhaltigkeitsratingagentur imug | rating bestätigt dabei, dass sich das Framework an den vier Kernkomponenten der Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association (ICMA) orientiert und klassifiziert die neue Anleihe der Photon Energy somit als Green Bond (Second Party Opinion).

„Wir sind sehr stolz darauf, diese Second Party Opinion von imug | rating erhalten zu haben, die bestätigt, dass unser Rahmenwerk für unsere erste grüne Anleiheemission im Einklang mit den Green Bond Principles 2021 steht. Es unterstreicht unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung, bietet potenziellen Investoren einen Einblick in die Nachhaltigkeitsaspekte unseres Finanzierungsmodells und gibt ihnen zusätzliches Vertrauen in die Art und Weise, wie dies nach der Emission berichtet wird“, so Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.