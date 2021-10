JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6800 Pence belassen. Die Produktion des Bergbaukonzerns im dritten Quartal liege auf dem Niveau seiner Erwartungen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 02:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / 02:17 / BST