Am Wochenende gibt es Meldungen, dass sich die dievini Hopp BioTech holding von Curevac-Aktien trennen könnte. Ein SEC-Filing macht deutlich, dass Aktienverkäufe bevorstehen. Derzeit hält dievini, und damit SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, rund 42 Prozent an Curevac.Am frühen Montag gibt es dann von dievini ein Statement zum Filing. Darin wird bestätigt, dass man am 15. Oktober ein SEC-Filing eingereicht hat. Das Management von ...