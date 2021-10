Die E+S Rückversicherung AG, die für das Deutschlandgeschäft zuständige Tochter der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215) , rechnet nach den verheerenden Hochwasserschäden im Sommer im deutschen Markt mit teilweise deutlich steigenden Preisen und verbesserten Konditionen in der Schaden-Rückversicherung.

„Das Jahr 2021 wird nach den schrecklichen Unwetterkatastrophen im Juni und Juli eines der schadenträchtigsten Jahre im deutschen Markt werden“, sagte Dr. Michael Pickel, Vorstandsvorsitzender der E+S Rück. „Unser Mitgefühl gilt allen, die von den verheerenden Fluten betroffen waren und sind. Wir als Rückversicherer sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden unseren Teil zur Bewältigung der Schäden leisten. Wir gehen davon aus, dass viele Versicherer nach den jüngsten Schäden ihren Rückversicherungsschutz weiter ausbauen werden. Nachdem bereits das Vorjahr von hohen Belastungen aus der Covid-19-Pandemie geprägt war, erfordern die jüngsten Unwetterschäden, die Niedrigzinsen sowie die Preisanstiege im Baugewerbe eine spürbare Erhöhung der Rückversicherungspreise.“

Die durch das Tiefdruckgebiet „Bernd“ verursachte Flutkatastrophe hat allein in Deutschland zu versicherten Marktschäden von deutlich mehr als 8 Mrd. EUR geführt. Hinzu kommen weitere Hagel- und Starkregenereignisse, sodass für das Jahr 2021 mit dem größten jemals verzeichneten versicherten Schäden durch Naturkatastrophen in Deutschland zu rechnen ist.

Insgesamt geht die E+S Rück in Deutschland vor dem Hintergrund der starken Schadenbelastungen von spürbaren Preis- und Konditionsanpassungen in der Sachsparte insbesondere bei Naturkatastrophendeckungen aus. Zudem zieht die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Rückversicherungsschutz weiter an.

In der Kraftfahrtversicherung werden sich die Schadenfrequenzen im Laufe des Jahres 2022 wieder dem vor der Pandemie erreichten Niveau annähern. Gleichzeitig setzt sich die starke Verteuerung der Ersatzteil- und Reparaturkosten fort und hat in den vergangenen Monaten sogar noch an Dynamik gewonnen. Unter Berücksichtigung der regional teilweise signifikanten Hagel- und Flutschäden ist mit einer deutlichen Eintrübung der Ergebnisse der Branche im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Im Ergebnis sehen wir keinen Spielraum für Preissenkungen im Originalmarkt und im Rückversicherungsmarkt.