18. Oktober 2021: ClearVue Technologies Limited (ASX:CPV) („ClearVue“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von intelligenten Baustoffen, erweitert im Rahmen der globalen Vermarktungsstrategie für seine revolutionäre Verglasungstechnologie sein Board und bestellt Herrn John Downes zum Non-Executive Director (Direktor ohne Geschäftsführungsbefugnis) des Unternehmens.

Herr Downes bekleidet aktuell die Funktion des Global Head of Façade Supply Chain bei der Firma LendLease mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich) und wird das Board von ClearVue mit rund 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Verglasungs- und Fassadensysteme sowie des Bauprojektmanagements bereichern.

In seiner derzeitigen Funktion leitet Herr Downes jenen Geschäftsbereich, die sich um alle fassadenbezogenen Aspekte des weltweiten Immobilienerrichtungs-, -entwicklungs- und -investitionsgeschäfts von LendLease kümmert. Ein wichtiges strategisches Ziel von LendLease ist es, das gesamte Unternehmen bis zum Jahr 2040 vollkommen emissionsfrei zu machen (‚Absolute Carbon Zero‘). Der Geschäftsbereich Fassadenbau spielt bei der Umsetzung dieses Ziels eine Schlüsselrolle. LendLease sieht unter der Leitung von Herrn Downes die Möglichkeit, mit der ClearVue-Technologie neben den Zielen bis zum Jahr 2040 auch die für seine weltweiten Bauprojekte gesteckten Energieeffizienzziele zu erreichen.

ClearVue hat eine auf modernsten Technologien basierende Verglasungslösung entwickelt, mit der die Errichtung energieeffizienter Gebäude möglich wird. Die patentierte Solarverglasungstechnologie, die unerwünschte Sonneneinstrahlung von den Fenstern abhält und sie mit Hilfe von Photovoltaikzellen in Strom umwandelt, senkt die Heiz- und Kühlkosten und verbessert die Energieeffizienz von Gebäuden.

Zusätzlich zu seiner umfangreichen praktischen Erfahrung kann Herr Downes ein Master-of-Science-Diplom in Fassadentechnik von der Universität Bath vorweisen, ist Fellow der ‚Society of Façade Engineers‘ und auch Mitglied des Sponsorenkomitees des ‚Centre for Window and Cladding Technology‘, wo er den Vorsitz des Unterkomitees für Nachhaltigkeit im Fassadenbau innehat.

Victor Rosenberg, Executive Chairman von ClearVue, erklärt im Hinblick auf die Ernennung von Herrn Downes Folgendes:

„Mit der Berufung von John in das Board von ClearVue sichern wir uns die dringend benötigte Erfahrung eines Branchenführers im Bereich Verglasung und Fassadenbau – in jenem Schlüsselbereich, auf den das Produkt und die Technologie von ClearVue abzielen. Johns internationale Erfahrung mit Hochhausfassaden wird uns von ClearVue im Zuge der Bearbeitung unserer Schlüsselmärkte in Europa und den Vereinigten Staaten wertvolle Dienste leisten, wo der Fokus auf nachhaltiges Gebäudedesign und das Erreichen der Nullemission mittlerweile zu den wichtigsten Planungserfordernissen für fast alle Neubau- und Sanierungsprojekte zählen. Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit John die Vision von ClearVue zu verwirklichen.“