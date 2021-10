Enapter gewinnt den von Prinz William initiierten

Earthshot-Preis 2021

Berlin/London, 18. Oktober 2021. Enapter (WKN A255G0, ISIN DE000A255G02) hat den von Prinz William und der Royal Foundation gestifteten Earthshot Prize 2021 in der Kategorie "Fix our Climate" gewonnen. Das Cleantech-Unternehmen bietet eine Lösung für die Produktion von grünem Wasserstoff, der im Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien fossile Brennstoffe ersetzen kann. Die grünen Wasserstoffgeneratoren ("AEM Elektrolyseure") werden bereits von Kunden in mehr als 40 Ländern in Bereichen wie Mobilität, Industrie, Power-to-Gas, Stromspeicherung oder Heizung und Kühlung eingesetzt.

Der Earthshot Prize ist eine beispiellose globale Suche nach inspirierenden und innovativen Lösungen um die großen ökologischen Herausforderungen, vor denen unser Planet steht, zu meistern. Ziel des Preises ist es, kollektives Handeln zu mobilisieren, um die Fähigkeit der Menschheit zu Innovation, Problemlösung und Reparatur unseres Planeten zu unterstützen.

"Der Earthshot Prize und die Global Alliance werden einen großen Einfluss darauf haben, dass die Menschen erfahren, dass die modulare Produktion von grünem Wasserstoff eine wichtige Lösung für die Umkehrung der globalen Erwärmung ist. Das Bewusstsein und die Finanzierung werden unseren Aufstieg zur Massenproduktion und in die verschiedenen Märkte beschleunigen und uns dabei helfen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich zu senken", kommentierte Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter.

Um die Massenproduktion zu erreichen, hat Enapter mit dem Bau des Enapter Campus begonnen - einem Standort im nordrhein-westfälischen Saerbeck, an dem ab 2023 rund 10.000 Elektrolyseure pro Monat hergestellt werden sollen.

Die Weltgemeinschaft macht zwar große Fortschritte bei der Umstellung auf die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, aber elektrische Energie macht nur rund 20 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs aus. Die übrigen 80 Prozent werden in Form von Brennstoffen und Gasen - meist fossilen Brennstoffen - verbraucht. Grüner Wasserstoff hat das Potenzial, hierfür ein nachhaltiger Ersatz und somit echter Problemlöser zu werden.