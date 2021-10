Meyer Burger Neuer Finanzvorstand Nachrichtenquelle: 4investors | 18.10.2021, 09:19 | | 11 0 | 0 18.10.2021, 09:19 |



Weiterlesen auf 4investors.de Nathalie Benedikt wird neuer Chief Financial Officer bei Meyer Burger Technology. Sie tritt den Posten zum 1. Januar an. Damit tritt sie die Nachfolge von Jürgen Schiffer an. Benedikt war bis Anfang 2021 CFO bei Pfeiffer Vacuum.Bei Meyer Burger wird Benedikt für die Bereiche Finanzen, Controlling, IT, Risikomanagement und IR zuständig sein. ...

