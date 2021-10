Die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung übersteigt erneut die Marke von 2.500 Milliarden US-Dollar. Hintergrund sind US-Medienberichte, wonach ein Bitcoin-Future-ETF schon bald von der SEC zugelassen werden könnte.

Die Marktkapitalisierung aller weltweit 12.813 Kryptowährungen ist am Freitag zeitweise über die Marke von 2,5 Billionen US-Dollar geklettert. Am Montagvormittag liegt der Marktwert aller Kryptos bei 2.502 Milliarden US-Dollar (Stand: 18.10.2021, 09:47 Uhr, CoinMarktetCap.com).

Der Bitcoin, die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt, kletterte unterdessen über die Marke von 62.000 US-Dollar je Coin. Hintergrund des jüngsten Bitcoin-Booms sind US-Medienberichte, wonach die US-Börsenaufsicht SEC der Zulassung eines Bitcoin-Future-ETFs nicht im Weg stehe. Ein auf Futures basierender Bitcoin-ETF würde Bitcoin-Futures-Kontrakte abbilden, nicht den Preis von Bitcoin selbst.

In der Vergangenheit hatte es in den Medien immer wieder Spekulationen über die baldige Zulassung von börsengehandelten Fonds (ETFs) auf den Bitcoin in den USA geben. Bisher wurde in den USA jedoch noch kein Bitcoin-ETF zugelassen.

Am Montagvormittag steht der Bitcoin knapp drei Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet derzeit 62.490 US-Dollar (Stand: 18.10.2021, 09:19 Uhr, CoinMarktetCap.com):

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion