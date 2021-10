Share buy-back programme – week 41

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



23,800



762.23



18,140,982 11 October 2021 4,000 768.30 3,073,200 12 October 2021 4,000 785.57 3,142,280 13 October 2021 4,000 802.38 3.209.520 14 October 2021 3,800 806.26 3,063,788 15 October 2021 3,700 811.05 3,000,885 Total under the current share buy-back programme



43,000



776.69



33,630,655 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021











40,400











742.50











29,997,136 Total bought back 445,305 648.13 288,616,513

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

445,305 shares under the share buy-back programmes corresponding to 1.5 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

