DGAP-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

Erfolgreiche Nachplatzierung: Euroboden-Anleihe 2020/2025 erreicht 50 Mio. Euro



18.10.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Euroboden hat das platzierte Volumen ihrer Anleihe 2020/2025 (WKN: A289EM, ISIN: DE000A289EM6) auf mehr als 50 Mio. Euro erhöht. Somit konnte das ausstehende Volumen im Rahmen von Nachplatzierungen bei institutionellen Investoren seit Begebung der Anleihe im November 2020 nahezu verdoppelt werden.



Die Euroboden-Anleihe 2020/2025 hat ein Anlagevolumen von insgesamt bis zu 75 Mio. Euro, einen Zinskupon von 5,5 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 18.11.2025. Bisher hat die Euroboden GmbH vier Unternehmensanleihen emittiert - die Anleihen 2013/2018 sowie 2017/2022 wurden vorzeitig gekündigt und zurückgezahlt. Derzeit ausstehend ist neben der Anleihe 2020/2025 die im Oktober 2019 emittierte 5,5-%-Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YNXQ5). Die Euroboden-Bonds sind im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board, gelistet.



Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir die wichtige Marke von 50 Mio. Euro bei unserer Anleihe überschritten haben, und bedanken uns bei allen Käufern. Wir sehen dies als Zeichen des Vertrauens in unsere Gesellschaft und unser Geschäftsmodell, das sich durch den Fokus auf Projekte mit einzigartiger Architektur und Qualität in deutschen Metropolregionen auch in Pandemiezeiten als sehr stabil erwiesen hat. Die erfolgreiche Nachplatzierung bedeutet zusätzlichen finanziellen Spielraum für unser weiteres Wachstum und für das flexible und schnelle Nutzen von vorhandenen Marktopportunitäten. Bereits jetzt beläuft sich unsere Projektpipeline auf mehr als 1,5 Mrd. Euro."

Pressekontakt

Euroboden GmbH

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

T +49 (0)89 20 20 86 - 0

info@euroboden.de

www.euroboden.de BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker Seite 2 ► Seite 1 von 3



