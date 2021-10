UBM und Accor eröffnen "Mercure Katowice Centrum" und erhalten den PLGBC Green Building Award für nachhaltige Immobilienentwicklung

Kattowitz (ots) -



- Unter dem Motto "Green & Clean" alles an Nachhaltigkeit ausgerichtet

- PLGBC Green Building Award 2021

- "Mit Green & Clean den Zahn der Zeit getroffen"



Mit dem Grand Opening fand die Errichtung des Mercure Katowice Centrum nach nur

zweijähriger Bauzeit ihr glanzvolles Finale. Das von UBM Development entwickelte

Hotel bietet im Zentrum von Kattowitz auf acht Etagen 268 Zimmer. Bei dem

Gebäude wurde unter dem Motto "Green & Clean" alles am Thema Nachhaltigkeit

ausgerichtet - sowohl bei Planung und Bau als auch beim Betrieb. Diese

Philosophie spiegelt auch vollends den Kern der lokal inspirierten Marke Mercure

wider. Erst vergangene Woche wurde das Hotel in Polen mit dem PLGBC Green

Building für Award 2021 für nachhaltige Immobilienentwicklung ausgezeichnet. Mit

einer LEED-Zertifizierung in Platin spielt das Hotel in der Champions League

nachhaltiger Immobilienentwicklung. UBM Development definiert ihre

Konzernstrategie mit "green. smart. and more.", der konsequenten Fokussierung

auf die Entwicklung nachhaltiger, intelligenter und ästhetischer Immobilien. Das

Mercure Katowice Centrum wurde von UBM an den Hamburger

Immobilien-Investmentmanager Union Investment verkauft.







Erfolgsfaktor", erklärt Martina Maly-Gärtner, als COO der UBM Development AG für

den Hotelbereich verantwortlich, "mit Green & Clean haben wir nicht nur für den

Standort die richtige Geschichte gefunden, sondern auch genau den Zahn der Zeit

getroffen, in dem das Thema Nachhaltigkeit immer essentieller wird."



"Mit der Eröffnung eines Hotels in einem der größten Industriezentren Polens

wollen wir uns bewusst und aktiv an der grünen Transformation von Kattowitz

beteiligen. Das Mercure Katowice Centrum setzt bei jedem Schritt

umweltfreundliche Technologien ein - von der Pflanzenwand an der Fassade des

Gebäudes bis hin zu ökologischen Lösungen im Inneren des Hotels, einschließlich

der Verwendung von umweltfreundlichen Materialien, erneuerbaren Energiequellen,

Regenwasser und einem fortschrittlichen Monitoring-System zum Wasser- und

Energiemanagement. Wir sind davon überzeugt, dass unser Hotel zu einem zentralen

Ort der Entspannung und der Begegnung sowohl für die Gäste als auch für die

Einheimischen wird. Wir freuen uns, dass die Gäste mit dem Besuch unseres Hotels

Kattowitz aus seiner modernen Perspektive entdecken können, die das Image der

Marke Mercure widerspiegelt", so Andrzej Kleeberg, Mercure Katowice Centrum

General Manager.



"Nachhaltigkeit ist im Immobiliensegment von Union Investment bereits seit rund

"Nachhaltigkeit ist im Immobiliensegment von Union Investment bereits seit rund
15 Jahren ein wichtiges und strategisch fest verankertes Thema. Jeder Ankauf







