Bitcoin – neue Rekorde in Reichweite

Der Oktober wird zum goldenen Monat für den Bitcoin. Die Kryptowährung steigt über 60.000 Dollar und notiert damit in Reichweite zu neuen Rekorden. Wir blicken mit den Experten von 21 Shares unter die Oberfläche. Wer sich grundsätzlich für ein breites Investment in Kryptowährungen interessiert, dem können wir einen Broker ans Herz legen. Der passende Broker ist eToro, der Krypto-Testsieger in unserem Test bei Feingold Research.