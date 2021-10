PORR: Stärkung der Bilanz

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die PORR AG im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht bis zu rund 10,2 Mio. neue Aktien ausgeben und bei einem Bezugspreis von 12,00 Euro je Aktie einen Bruttoemissionserlös von bis zu 122,2 Mio. Euro erzielen. Unter Berücksichtigung der Kapitalmaßnahme senken die Analysten das Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage liege der Bezugspreis zwar deutlich unter dem derzeitigen Marktpreis der Aktie, aber im Rahmen der Erwartungen. Demnach gehe das Analystenteam davon aus, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich ausfallen und auf hohe Nachfrage stoßen werde. Das Syndikat als Kernaktionär habe bereits eine Beteiligung von über 50 Mio. Euro bzw. rund 4,2 Millionen neuer Aktien zugesichert. Der Erlös der Kapitalerhöhung solle zur Stärkung der Bilanz verwendet werden.

Darüber hinaus habe PORR weitere Details zur angestrebten Platzierung einer Hybridanleihe veröffentlicht, die zur Refinanzierung der ausstehenden 99 Mio. Euro der 2017er Hybridanleihe dienen solle, welche im Februar 2022 erstmalig rückzahlbar werde. Das Management strebe hierbei voraussichtlich ein Volumen im Bereich von 100 Mio. Euro an. Die Emission der Anleihe stehe jedoch noch unter dem Vorbehalt der Marktentwicklungen in den kommenden Wochen. Unter Berücksichtigung der geplanten Kapitalmaßnahme senken die Analysten das Kursziel auf 17,50 Euro (zuvor: 19,00 Euro) und reduzieren das Rating auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“).



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 17,50