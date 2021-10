Vorläufige Zahlen: Umsatz leicht unter den Erwartungen, EBIT enttäuscht - Mittelfristziele dürften nun in den Fokus rücken



MOBOTIX hat letzte Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig nochmals unter der im Geschäftsjahresverlauf reduzierten Guidance ebenso wie unserer bisherigen Erwartung liegen.



Projektverschiebungen und schleppender Software-Vertrieb als wesentliche Hemmnisse: Der Konzernerlös sank auf 61,0 Mio. Euro (-13,2% yoy), womit die im Mai angepasste Prognose (62-64 Mio. Euro) und unsere Schätzung (62,2 Mio. Euro) knapp verfehlt wurden. Hauptgrund für die schwächer als avisierte Entwicklung war die durch die Corona-Pandemie weiterhin beeinträchtigte Region Asien-Pazifik. So waren insbesondere im dort vergleichsweise stark ausgeprägten und hochvolumigen Projektgeschäft (z.B. Hotels, Einkaufszentren) Ausfälle zu verzeichnen, die im Berichtszeitraum nicht vollständig kompensiert werden konnten. Darüber hinaus blieb jedoch auch der wachsende Umsatzbeitrag durch den Vertrieb margenstarker Software-Lösungen bis dato hinter den Erwartungen zurück (MONe: 0,3 Mio. Euro in 2020/2021; vorherige Zielsetzung: 0,5-1,5 Mio. Euro). Zudem führten verschobene Auftragsentwicklungen für den strategischen Ankeraktionär Konica Minolta zu einem geringeren als zu Jahresbeginn angenommenen Erlösvolumen aus diesem Geschäftsbereich (MONe: Einfluss von ca. -2,0 Mio. Euro yoy).



Das EBIT verfehlte mit 1,0 Mio. Euro hingegen sowohl den vom Unternehmen zuletzt gesetzten Korridor (1,5-2,5 Mio. Euro) als auch unsere Annahme (MONe: 1,8 Mio. Euro) signifikant. Wir führen dies neben dem ausbleibenden Anstieg der hochmargigen Software-Erlöse im Wesentlichen auf einen unvorteilhaften Produktmix zurück. Demnach verzeichnete der Konzern laut Vorstand etwa bereits eingegangene, aber zum Stichtag noch nicht ausgelieferte Bestellungen von rund 1,1 Mio. Euro, die vornehmlich aus Outdoor- und Thermalkameras mit einem überproportionalen Deckungsbeitrag (MONe: > 50%) bestehen und die Bottom-Line folglich entsprechend gestärkt hätten.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 6,00 Euro