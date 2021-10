„Wir haben alle unsere Vorhaben bislang erfolgreich umsetzen können“ – Im Gespräch mit Björn Wittke, RAMFORT GmbH

Die RAMFORT GmbH gehört seit dem Frühjahr zum Kreis der Anleihe-Emittenten. Die fünfjährige Debüt-Anleihe (ISIN DE000A3H2T47) des Immobilienentwicklers hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,75% verzinst. Zuletzt konnte temporär aus technischen Gründen an der Börse Frankfurt kein Kurs festgestellt werden, an den anderen Börsenplätzen war die Anleihe indes uneingeschränkt handelbar. Wir haben mit RAMFORT-Chef Björn Wittke über die technischen Probleme an der Börse sowie über die bisherige Entwicklung des Unternehmens im Kalenderjahr 2021 gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Wittke, warum wurde an der Frankfurter Wertpapierbörse in den letzten Wochen kein Kurs für die RAMFORT-Anleihe gestellt? Was ist die Erklärung dafür?