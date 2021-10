Nexign vollendet Kampagnenmanagementlösung für den Telekommunikationsbetreiber Zain Kuwait im Nahen Osten

Nexign (ein Unternehmen der ICS Holding), ein internationaler Anbieter von Business Support Systems (BSS), gab bekannt, dass das Unternehmen die Systemimplementierung für das Marketing Campaign Management für Zain Kuwait, einen der führenden Telekommunikationsanbieter im Nahen Osten, in Zusammenarbeit mit Turkcell Technology, einer Tochtergesellschaft von Turkcell, einem in der Türkei gegründeten und ansässigen zusammengeführten Telekommunikations- und Technologiedienstleistungsanbieter, abgeschlossen habe. Das implementierte System ermöglicht es Zain Kuwait, einer Vielzahl seiner Abonnenten gezielt Angebote zu unterbreiten und die Kundentreue und -bindung zu stärken.

Das Marketing Campaign Management System ist eine BI-integrierte Lösung für das diversifizierte Management von Kampagnen im Laufe des Kundenlebenszyklus. Mit ihm werden Auswahlregeln verwaltet, um Zielsegmente und Kommunikationskanäle festzulegen, um Marketingkampagnen zu planen und auszuführen und ihre Performance zu überwachen. Das System erlaubt es dem Unternehmen, die Reaktionsrate zu steigern sowie Verkaufs- und Marketinginitiativen wirksamer zu gestalten.