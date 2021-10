Nachhaltige Mobilität - Team Sonnenwagen Aachen und BearingPoint schließen Innovationspartnerschaft (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint ist

Innovationspartner des "Team Sonnenwagen Aachen e.V.". Das zukunftsweisende

Projekt des studentischen Solarrennwagen-Teams der RWTH Aachen und der FH Aachen

zeigt das enorme Potenzial von Solarenergie, deutscher Ingenieurskunst und neuen

innovativen Mobilitätskonzepten. Mit dem kürzlich neu vorgestellten

Solarrennwagen Photon wird das Team bei der Ende Oktober stattfindenden Solar

Challenge in Marokko um den begehrten Titel mitfahren.



BearingPoint ist Innovationspartner der studentischen Solarrennwagen-Initiative

"Team Sonnenwagen Aachen e.V.". Ziel der zweijährigen Partnerschaft ist es, das

Team Sonnenwagen mit Beratungsleistungen, insbesondere im Bereich

Projektmanagement und Teamführung, zu unterstützen und somit technische

Innovation und nachhaltige Mobilität zu fördern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neu entwickelter Solarrennwagen aus Aachen ist international absoluteSpitzenklasseSeit sechs Jahren tüfteln die Studentinnen und Studenten der RWTH Aachen und derFH Aachen an immer effizienteren Modellen ihres Solarrennwagens. Am 2. August2021 präsentierte das Team sein neuestes Modell 3 ihres Sonnenwagens derÖffentlichkeit - den Covestro Photon. Die neueste Entwicklung des Aachener Teamswird bei den härtesten Solarrennen weltweit um die begehrten Titel mitfahren.Solar Challenge Marokko - Team ist bestens vorbereitet auf das wichtigsteSolarrennen des JahresAm 18. September 2021 gelang dem Team beim harten 24-Stunden-Rennen iLumenEuropean Solar Challenge in Belgien mit 17 teilnehmenden Solarrennwagen einhervorragender 2. Platz. Vom 23. bis 29. Oktober steht das wichtigsteSolar-Rennen des Jahres an - die Solar Challenge Marokko . Dort will das jungeTeam ganz oben aufs Treppchen fahren und den begehrten Titel holen. DieVoraussetzungen dafür sind optimal."Das Team Sonnenwagen Aachen zeigt, wie man durch Innovation, hoheIngenieurskunst und hervorragende Teamarbeit kniffelige Projekte gemeinsamerfolgreich verwirklichen kann. Bei der stetigen Weiterentwicklung desemissionsfreien Solarrennwagens gilt es für das Team, immer wieder neuetechnische Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig auch dieArbeitsprozesse weiter zu optimieren. Wir möchten das Team mit unsererBeratungsexpertise auf seinem erfolgreichen Weg tatkräftig unterstützen. Ichfreue mich sehr über unsere Zusammenarbeit und wir sind stolz, offiziellerInnovationspartner des Teams Sonnenwagen zu sein. Wir drücken dem Team ganz festdie Daumen beim Kampf um den Titel bei der Solar Challenge in Marokko", sagt