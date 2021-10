DEUTSCHE BANK stuft BT GROUP auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BT Group von 140 auf 125 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der britische Telekomkonzern spüre Wettbewerbsdruck, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / 04:01 / GMT