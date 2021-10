Antin Infrastructure Partners wird Mehrheitseigentümer an Origis Energy, einer führenden US-amerikanischen Plattform erneuerbarer Energien

Antin Infrastructure Partners (Ticker: ANTIN – ISIN: FR0014005AL0), eine der weltweit führenden Firmen für Infrastrukturinvestitionen, gab heute bekannt, dass von Antin verwaltete Mittel in eine endgültige Vereinbarung zum Abkauf eines Mehrheitsanteils an Origis Energy, einer großen vertikal integrierten Plattform für erneuerbare Energien in den USA, von ihrem CEO und Präsidenten Guy Vanderhaegen und der Global Atlantic Financial Group eingeflossen sind. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb von Solar- und Speicherkraftwerken sowie die verteilte Energieerzeugung konzentriert. Guy Vanderhaegen wird weiterhin einen erheblichen Anteil am Unternehmen haben und das Unternehmen leiten.

Origis Energy wurde 2008 gegründet und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Entwicklung von 130 Solar- und Speicherprojekten zurück. Antin wird Origis Energy mit zusätzlichem Kapital und Ressourcen unterstützen, während es seine in Auftrag gegebene Pipeline ausbaut, die zu einer der größten in den USA zählt und klare Einblicke in seinen Wachstumsplan der nächsten Jahre bietet. Das Unternehmen wird seine Geschäftstätigkeiten ausweiten, um seine langfristigen Entwicklungsversprechen einzulösen, seine Betriebs- und Wartungsdienste zu erweitern und seine Position als Schlüsselakteur im Energiewandel zu stärken.