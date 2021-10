Düsseldorf (ots) - Fünf internationale Startups haben beim Finale der Postcode

Lotteries Green Challenge ihre Unternehmensidee in einem dreiminütigen Pitch

vorgestellt. Isabella Palmgren, Gründerin des schwedischen Startups Mimbly ,

gewann den ersten Platz und somit 500.000 Euro. Das Unternehmen entwickelt ein

Gerät, welches das Waschmaschinenwasser recycelt, Energie spart und Mikroplastik

aus Abwasserströmen herausfiltert. Den zweiten Platz und somit 200.000 Euro

gingen an das Unternehmen The Tyre Collective aus Großbritannien. Gründer Hanson

Cheng und sein Team verhindern durch ihre Idee, dass Reifenabrieb - und damit

Mikroplastik - in die Umwelt gelangt. Alle weiteren Finalist*innen, darunter

auch das deutsche Startup Der Warmduscher , erhielten jeweils 100.000 Euro.



Der Pitch zum Sieg







unterstützt werden, ihre Geschäftsidee auf die nächste Stufe zu heben. Das

schwedische Startup Mimbly hat mit seiner Idee Waschmaschinenwasser zu recyceln

die Jury überzeugt und somit 500.000 Euro gewonnen. Isabella Palmgren über den

Gewinn: "Ein Hardware-Startup zu gründen ist extrem kapitalintensiv. Ein Prozent

der Risikokapitalfinanzierung geht an Unternehmen mit weiblichen Gründerinnen,

das war eine Herausforderung. Dieses Preisgeld wird uns helfen, mit unserem

ersten Produkt im Markt Fuß zu fassen und eine Lösung für Endverbraucher

voranzutreiben. Mikroplastik und Wasser zu sparen sollte keine Wahl sein; es

sollte automatisch bei jedem neu gekauften Gerät integriert sein."



Fünf Finalist*innen



Den zweiten Platz belegt das Clean-Tech-Startup The Tyre Collective aus

Großbritannien und erhielt somit 200.000 Euro. Gründer Hanson Cheng überzeugte

die Jury mit einem Gerät, das den Reifenabrieb direkt an der Quelle auffängt und

somit den zweitgrößten Verursacher von Mikroplastik reduziert. Neben den beiden

Erst- und Zweitplatzierten pitchten ebenfalls die Gründer von der Warmduscher

GmbH aus Deutschland, dem niederländischen Startup Liion Power und ChargeBnB AS

aus Norwegen ihre Ideen vor der internationalen Jury.



Sigrid van Aken, Vorsitzende der Jury, kommentiert das Ergebnis: "Isabella ist

eine wunderbare Gewinnerin. Die Mimbox von Mimbly ist eine brillante Lösung, die

der Welt helfen kann, nachhaltiger zu waschen. Mit dem internationalen

Wettbewerb Green Challenge rücken wir seit 15 Jahren grüne Startups ins

Rampenlicht. Diese jungen Unternehmer*innen spielen eine wichtige Rolle dabei,

den Übergang zu einer nachhaltigen Lebensweise zu erleichtern. Genau dafür

arbeiten unsere fünf Postcode Lotterien in den Niederlanden, Schweden,

Großbritannien, Deutschland und Norwegen mit ihren 13 Millionen Teilnehmer*innen

täglich."



Postcode Lotteries Green Challenge



Um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten, organisiert der

Soziallotterieverbund der Postcode Lotterien seit 2007 die Postcode Lotteries

Green Challenge. Hierbei handelt es sich um einen der weltweit größten

jährlichen internationalen Wettbewerbe auf dem Gebiet nachhaltiger

Unternehmenspläne. Der Wettbewerb richtet sich an grüne Startups mit Sitz in

Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Norwegen oder Schweden, die sich

für eine nachhaltigere Welt einsetzen. Zu gewinnen gibt es insgesamt 1 Million

Euro und ein sechsmonatiges Expertencoaching. Die neue Bewerbungsphase beginnt

im Frühjahr 2022. Weitere Informationen finden Sie hier

(https://greenchallenge.info/) .



Über die Deutsche Postcode Lotterie



Die erste Ziehung der Deutschen Postcode Lotterie, die sich für Mensch und Natur

einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt

mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem

Straßencode zusammensetzt. Jeden Monat werden beim Monatsgewinn insgesamt 1,4

Million Euro ausgeschüttet - alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich

700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

So gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich Gutes.



30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der

Teilnehmer*innen. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie

einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3.300

Projekte mit mehr als 100 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr.

Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen

unter: http://www.postcode-lotterie.de/projekte .



Pressekontakt:



Deutsche Postcode Lotterie

Liza Fiedler

Event & CSR Coordinator

M: +49 162 216 30 20

E: mailto:greenchallenge@postcode-lotterie.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41583/5048736

OTS: Deutsche Postcode Lotterie





Durch die Postcode Lotteries Green Challenge sollen grüne Startups ermutigt undunterstützt werden, ihre Geschäftsidee auf die nächste Stufe zu heben. Dasschwedische Startup Mimbly hat mit seiner Idee Waschmaschinenwasser zu recycelndie Jury überzeugt und somit 500.000 Euro gewonnen. Isabella Palmgren über denGewinn: "Ein Hardware-Startup zu gründen ist extrem kapitalintensiv. Ein Prozentder Risikokapitalfinanzierung geht an Unternehmen mit weiblichen Gründerinnen,das war eine Herausforderung. Dieses Preisgeld wird uns helfen, mit unseremersten Produkt im Markt Fuß zu fassen und eine Lösung für Endverbrauchervoranzutreiben. Mikroplastik und Wasser zu sparen sollte keine Wahl sein; essollte automatisch bei jedem neu gekauften Gerät integriert sein."Fünf Finalist*innenDen zweiten Platz belegt das Clean-Tech-Startup The Tyre Collective ausGroßbritannien und erhielt somit 200.000 Euro. Gründer Hanson Cheng überzeugtedie Jury mit einem Gerät, das den Reifenabrieb direkt an der Quelle auffängt undsomit den zweitgrößten Verursacher von Mikroplastik reduziert. Neben den beidenErst- und Zweitplatzierten pitchten ebenfalls die Gründer von der WarmduscherGmbH aus Deutschland, dem niederländischen Startup Liion Power und ChargeBnB ASaus Norwegen ihre Ideen vor der internationalen Jury.Sigrid van Aken, Vorsitzende der Jury, kommentiert das Ergebnis: "Isabella isteine wunderbare Gewinnerin. Die Mimbox von Mimbly ist eine brillante Lösung, dieder Welt helfen kann, nachhaltiger zu waschen. Mit dem internationalenWettbewerb Green Challenge rücken wir seit 15 Jahren grüne Startups insRampenlicht. Diese jungen Unternehmer*innen spielen eine wichtige Rolle dabei,den Übergang zu einer nachhaltigen Lebensweise zu erleichtern. Genau dafürarbeiten unsere fünf Postcode Lotterien in den Niederlanden, Schweden,Großbritannien, Deutschland und Norwegen mit ihren 13 Millionen Teilnehmer*innentäglich."Postcode Lotteries Green ChallengeUm einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten, organisiert derSoziallotterieverbund der Postcode Lotterien seit 2007 die Postcode LotteriesGreen Challenge. Hierbei handelt es sich um einen der weltweit größtenjährlichen internationalen Wettbewerbe auf dem Gebiet nachhaltigerUnternehmenspläne. Der Wettbewerb richtet sich an grüne Startups mit Sitz inDeutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Norwegen oder Schweden, die sichfür eine nachhaltigere Welt einsetzen. Zu gewinnen gibt es insgesamt 1 MillionEuro und ein sechsmonatiges Expertencoaching. Die neue Bewerbungsphase beginntim Frühjahr 2022. Weitere Informationen finden Sie hier(https://greenchallenge.info/) .Über die Deutsche Postcode LotterieDie erste Ziehung der Deutschen Postcode Lotterie, die sich für Mensch und Natureinsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spieltmit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einemStraßencode zusammensetzt. Jeden Monat werden beim Monatsgewinn insgesamt 1,4Million Euro ausgeschüttet - alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.So gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich Gutes.30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe derTeilnehmer*innen. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterieeinen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3.300Projekte mit mehr als 100 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr.Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationenunter: http://www.postcode-lotterie.de/projekte .Pressekontakt:Deutsche Postcode LotterieLiza FiedlerEvent & CSR CoordinatorM: +49 162 216 30 20E: mailto:greenchallenge@postcode-lotterie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41583/5048736OTS: Deutsche Postcode Lotterie