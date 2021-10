Baierbrunn (ots) - Mit einem hochkarätig besetzten Expertenforum beleuchtet der

erste virtuelle PoS-Gipfel des Wort & Bild Verlags und der markomGROUP

(https://www.wub-media.de/event-anmeldung) die Relevanz von erfolgreichem

PoS-Marketing im Medienmix. Am 20. Oktober diskutieren ab 17 Uhr Referent:innen

aus Hersteller-, Apotheker-, Kampagnenerfolgsmessungs- und Mediaagentursicht in

der Kölner IDA Akademie, wie und wann Produktkampagnen am Point of Sale zum

Erfolg führen.



Daniela Weiß, stellvertretende Leitung Media Management und Leitung

Agenturmanagement beim Wort & Bild Verlag: "Wir freuen uns auf eine rege und

intensive Diskussion unserer Expert:innen aus unterschiedlichen Bereichen mit

teils sehr kontroversen Blickwinkeln. Die Frage ist, ob sie zu einem Konsens

kommen können, wenn es um erfolgreiches PoS-Marketing geht. Unsere

Teilnehmer:innen sind herzlich eingeladen, sich digital mit Fragen und Ideen

einzubringen, um die Diskussion zusätzlich zu befruchten."









Der erste virtuelle PoS-Gipfel findet am 20. Oktober ab 17 Uhr statt. Die

digitale Teilnahme am Expertenforum ist kostenlos per Anmeldung via

https://www.wub-media.de/event-anmeldung möglich. Referent:innen wie Werner Kern

von kernmedia, Dr. Reiner Rittinghausen, Head of Sales & Marketing,

Microbiotica, oder Antje Lorek von der Apotheke im UKSH sorgen für spannende

Beiträge und unterschiedliche Perspektiven auf PoS-Marketing und seine Relevanz

im Consumer-Market.



Zum Programm:



17:00 Uhr Begrüßung



17:10 Uhr Impulsvorträge der Speaker



18:00 Uhr Round Table Discussion und offene Fragerunde



19:00 Uhr Verabschiedung



Zur Anmeldung und Programmübersicht: https://www.wub-media.de/event-anmeldung



