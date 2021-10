MagForce: Schnelle Marktzulassung nach Studienabschluss

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG einen großen Fortschritt bei der Zulassung einer Behandlungstherapie zur Bekämpfung von Prostatakrebs erzielt und von der FDA die Bedingungen für die Genehmigung des finalen klinischen Protokolls erhalten In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage seien damit der Gesellschaft die Bedingungen für die finale Zulassung in den USA bekannt. Nach zeitnaher Einreichung der geforderten Unterlagen an die FDA erwarte die Gesellschaft die endgültige Genehmigung für den Beginn der Phase 2b im November 2021 .Bis zum Beginn der Phase 2b werde die Rekrutierung der erforderlichen 100 Patienten fortgesetzt. Unter der Voraussetzung einer zeitnahen FDA-Genehmigung rechne der MagForce-Vorstand mit einem voraussichtlichen Studienabschluss im Sommer 2022. Im Studienverlauf werde die Gesellschaft nach der Behandlung von 15 bis 30 Patienten der FDA Zwischenergebnisse vorlegen, so dass mit Studienabschluss auch eine schnelle Marktzulassung erfolgen könne. Gegenüber der bisherigen Erwartung von GBC ergebe sich damit eine leichte Verzögerung von 2 bis 3 Monaten. Der aktuelle Zulassungszeitplan liege aber größtenteils im Rahmen der Erwartungen der Analysten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 11,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 11,00