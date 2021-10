Personalentscheidung bei Yumy Bear Goods Inc. stellt die Weichen, um die Qualität für das bevorstehende signifikante Wachstum in der kommenden Periode sicherzustellen. Bei Yumy Bear Goods Inc. (ISIN: CA98872H1010; WKN: A3CRG9) überschlagen sich die Ereignisse! Nach der wichtigen Personalie Paul Eleizegui, der seit kurzem mit seiner Expertise das Unternehmen nach vorne bringt, verstärkt nun auch Alexandra Tan, die ehemalige Regulierungsexpertin von Daiya Foods Inc., das Board des Shooting Stars aus dem Bereich vegane Süßigkeiten.

Neue Personalie bei Yumy Bear Goods Inc. für den Expansions- und Wachstumskurs.

Sie soll das bevorstehende signifikante Wachstum in der kommenden Periode sicherstellen. Als Koordinatorin der Qualitätssicherung und Spezialistin für Regulierungsangelegenheiten wird Frau Tan eng mit dem Führungsteam von Yumy Bear zusammenarbeiten, indem sie aufsichtsbehördliche Unterstützung für die F&E- und QS-bezogenen Prozesse bereitstellt, um sicherzustellen, dass das Produkt allen notwendigen Richtlinien für den nationalen Vertrieb in Großhandelsunternehmen entspricht.

Frau Tan hat in den letzten 12 Monaten mehrere F&E-Innovations- und kontinuierliche Verbesserungsprojekte über Stage Gate (von der Idee zur Kommerzialisierung) geleitet. Während dieser Zeit hat Frau Tan Teams durch zahlreiche regulatorische Hürden geleitet und geschult, während sie die Einhaltung der aktuellen CFIA (FDR)- und FDA (CFR)-Vorschriften managte und Produkte an vorgeschlagene Änderungen anpasste.

"Wir freuen uns, Alexandra im Team zu begrüßen. Wir sind zuversichtlich, dass ihre Erfahrung, Leidenschaft und ihr Einfallsreichtum für Yumy Bear von großer Bedeutung sein werden. Durch die Nutzung ihrer umfassenden Kenntnisse im Bereich der Regulierungsbehörden sollten wir in der Lage sein, unsere Geschäfte in Kanada schnell auf große Einzelhändler auszuweiten", so Erica Williams, Chief Executive Officer des Unternehmens.

"Ich freue mich sehr, einem Unternehmen beizutreten, das die Entschlossenheit hat, authentische Better for You Candy zu kreieren, die ebenso lecker wie hochwertig sind", sagte Frau Tan. "Yumy Bear passt nicht nur zu meinen Kernwerten, sondern ist innovativ, einzigartig und bereit für großes Wachstum. Zusammen glaube ich, dass wir den Verbrauchern die besten gering zuckerhaltigen und pflanzenbasierten Gummis auf dem Markt anbieten können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Yumy Bear und dem Unternehmen dabei zu helfen, eine allseits bekannte Marke zu werden"