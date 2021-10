EcoGraf Limited: Erfolgreicher Abschluss des Produktqualifizierungsprogramms

18. Oktober 2021

Erfolgreicher Abschluss des Produktqualifizierungsprogramms

Nachhaltig produziertes Anodenmaterial von EcoGraf(TM) übertrifft internationale HF-Benchmarks

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M, OTCQX: ECGFF) freut sich mitteilen zu können, dass es ein Produktqualifizierungsprogramm für einen großen Anodenhersteller erfolgreich abgeschlossen hat, bei dem das HF-freie Batterieanodenmaterial von EcoGraf(TM) besser als das Referenzmaterial bestehender Produzenten abgeschnitten hat.

Das umfangreiche Programm wurde von dem potenziellen Kunden durchgeführt, um die Leistung des HF-freien Produkts, das EcoGraf in seiner neuen Anlage für Batterieanodenmaterial in Westaustralien herstellen wird, einer Prüfung zu unterziehen.

Zur Aufbereitung der Produktprobe gehörte ein umfangreiches abgeschlossenes Programm zur mechanischen Formgebung unter Verwendung kommerzieller Anlagen in Zusammenarbeit mit einem führenden internationalen Anlagenhersteller (siehe Meldung vom 14. Juli 2021 "Großtechnisches Programm liefert 20 % höhere Produktausbeute"), gefolgt von einer HF-freien Reinigung in einer Pilotanlage, die EcoGraf mit einer der führenden australischen Rohstoffprüforganisationen errichtet und in der das Unternehmen seine bauvorbereitenden Reinigungsprogramme durchgeführt hat (siehe Meldung vom 27. Mai 2021 "Bauvorbereitende Locked-Cycle-Testarbeiten abgeschlossen").

Die EcoGraf-Produktprobe erfüllte nicht nur die physikalischen und chemischen Spezifikationen des Anodenherstellers, sondern schnitt auch bei elektrochemischen Halbzellentests besser ab als Referenzmaterialien. Das Unternehmen ist hocherfreut über die Ergebnisse, die eine weitere Bestätigung für die Effektivität seiner ökologisch überlegenen EcoGraf(TM)-Verarbeitungstechnologie sind, mit der Anoden-, Batterie- und Elektrofahrzeughersteller mit hochwertigem, nachhaltig produziertem Batterieanodenmaterial versorgt werden.